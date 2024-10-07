Некрасова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Некрасов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Попова (Некрасова) Параскева Герасимовна
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Некрасова) Домника Герасимовна
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Некрасова) Марья Герасимовна
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Некрасов Прохор Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Некрасов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Некрасова) Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Некрасов Фёдор Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич
Смерть
После 1902