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Некрасова Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Герасим Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Некрасов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Попова (Некрасова) Параскева Герасимовна

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Некрасова) Домника Герасимовна

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Некрасова) Марья Герасимовна

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Прохор Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Некрасов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Некрасова) Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Некрасов Фёдор Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Алексеевич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1902

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