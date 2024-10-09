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Черкас Иван Тимофеев

Место рождения

Сребное, Чернігівська область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

22.08.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Черкас Тимофей Григориев

Мать: Черкас Евгения Трофимовна

Сребное, Чернігівська область
исповедные книги 1857 год - 27 лет 1858 год - 28 лет 1869 год -39 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас Мавра Тарасовна

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: (Черкас) Фекла Иванова

Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 3 года 1858 год - данных нет
Рождение ребёнка
08.01.1857 ст.

Сын: Черкас Емелиян Иванов

Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна

Сребное, Чернігівська область
МК 1857 год Николаевская церковь Исповедные книги 1857 год - 1 год 1858 год - 2 года 1869 год - 12 лет
Рождение ребёнка
С 1867 по 1868 ст.

Дочь: Скоренец (Черкас) Елена Иванова

Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1869 год - 2 года
Рождение ребёнка
28.02.1869 ст.

Сын: Черкас Василий Иванов

Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна

Сребное, Чернігівська область
Смерть
22.08.1887 ст.
Сребное, Чернігівська область
Умер в 57 лет от бодания рогами скотины

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