Черкас Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти22.08.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
исповедные книги 1857 год - 27 лет 1858 год - 28 лет 1869 год -39 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкас Мавра Тарасовна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: (Черкас) Фекла Иванова
Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна
Исповедные книги 1857 год - 3 года 1858 год - данных нет
Рождение ребёнка
08.01.1857 ст.
Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна
МК 1857 год Николаевская церковь Исповедные книги 1857 год - 1 год 1858 год - 2 года 1869 год - 12 лет
Рождение ребёнка
С 1867 по 1868 ст.
Дочь: Скоренец (Черкас) Елена Иванова
Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна
Исповедные книги 1869 год - 2 года
Рождение ребёнка
28.02.1869 ст.
Мать ребёнка: Черкас Мавра Тарасовна
Смерть
22.08.1887 ст.
Умер в 57 лет от бодания рогами скотины