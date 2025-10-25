Воробьева (Корзенева) Екатерина Павловна
жен., род. 27.12.1918, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
ум. Неизвестно
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
28.06.1893 ст.
Неизвестно
Мать
21.01.1891 ст.
Около 1940
Сын
22.03.1947
Неизвестно
Сын
27.11.1948
Неизвестно
Муж
21.03.1918
Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
21.03.1992
Сестра
22.07.1913
Неизвестно
Сестра
05.12.1914
1954
Брат
1929
Неизвестно