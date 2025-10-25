Воробьева (Корзенева) Екатерина Павловна 27.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Воробьева (Корзенева) Екатерина Павловна

жен., род. 27.12.1918, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

ум. Неизвестно

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
28.06.1893 ст.
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Мать
21.01.1891 ст.
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Около 1940
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Сын
22.03.1947
Неизвестно
Сын
27.11.1948
Неизвестно
Муж
21.03.1918
Максимцево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
21.03.1992
Сестра
22.07.1913
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Неизвестно
Сестра
05.12.1914
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
1954
Брат
1929
Неизвестно

