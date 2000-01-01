деревня Трясучево, деревня Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Трясучево

Семеновская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5552Трясучево, д. вл.при колодцах.11113486100

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
Д. Кудрякова, Трясучева и другия (всего 17 дер.)6Анасл. Влад. Бутурлина869282

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Семеновская волость
965. Трясучева, деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 184, 6 овч. зав.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Семеновская волость
6959Трясучево деревня22740114123
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close