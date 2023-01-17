Кузнецова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кузнецов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Фания Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Ироида Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зинаида Илинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Галина Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Неонила Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Кузнецов Василий Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Илья Алексеев

Смерть
Неизвестно
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