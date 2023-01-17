Кузнецова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Фания Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Ироида Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зинаида Илинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Галина Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Неонила Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно