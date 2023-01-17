Кузнецов Илья Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Фания Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Ироида Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зинаида Илинична
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Галина Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Неонила Ильинична
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно