Кузнецов Илья Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Илья Алексеев

Кузнецов Илья Алексеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Кузнецов Алексей

Мать: Кузнецова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кузнецов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Фания Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Ироида Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зинаида Илинична

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Галина Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Неонила Ильинична

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Кузнецов Василий Ильич

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ивановна

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close