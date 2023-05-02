Мулюков Игорь Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1971
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1971
Отец: Мулюков Тагир Расхатович
Мать: Буркова Елена Ивановна
Бракосочетание
21.08.1993
Жена: скрыто настройками приватности
с.Горы, Пермский край, Осинский район
Рождение ребёнка
16.03.1994
Дочь: Шунайлова Виктория Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1998
Дочь: Еловикова Инна Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно