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Мулюков Игорь Тагирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1971

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1971

Отец: Мулюков Тагир Расхатович

Мать: Буркова Елена Ивановна

Бракосочетание
21.08.1993

Жена: скрыто настройками приватности

с.Горы, Пермский край, Осинский район
Рождение ребёнка
16.03.1994

Дочь: Шунайлова Виктория Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1998

Дочь: Еловикова Инна Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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