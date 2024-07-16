Гришанина (Трусилина) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трусилин Иван Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1883
Сын: Рожнов (Гришанин) Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Гришанин Тимофей Федорович
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно