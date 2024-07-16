Гришанина (Трусилина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанина (Трусилина) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трусилин Иван Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1883

Сын: Рожнов (Гришанин) Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гришанин Тимофей Федорович

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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