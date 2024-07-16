Рожнов (Гришанин) Матвей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1883
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883
Крещение
20.11.1883
Воспреемники: села Уреня крестьянин Александр Иванович Трусилин и умершего крестьянина Алексея Степановича дочь Дарья
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
08.09.1904
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.02.1906
Сын: Рожнов Евстафий Матвеевич
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.08.1919
Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Игнатьевна
Смерть
После 1919