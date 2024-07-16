Рожнов (Гришанин) Матвей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнов (Гришанин) Матвей Тимофеевич

Место рождения

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.11.1883

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1883

Отец: Гришанин Тимофей Федорович

Мать: Гришанина Дарья Ивановна

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
20.11.1883
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Воспреемники: села Уреня крестьянин Александр Иванович Трусилин и умершего крестьянина Алексея Степановича дочь Дарья
Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Рожнова Евдокия Игнатьевна

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Рожнов Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Игнатьевна

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1906

Сын: Рожнов Евстафий Матвеевич

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Рожнов Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Рожнова Евдокия Игнатьевна

Смерть
После 1919

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