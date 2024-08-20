Горошков Егор (Георгий) Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1806
Дата смерти06.01.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горошков Николай Егорович
Мать ребёнка: Горошкова (Волгина) Ираида Константиновна
Рождение ребёнка
15.06.1851
Дочь: Оловянишникова (Горошкова) Евпраксия Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Горошкова (Волгина) Ираида Константиновна
Рождение ребёнка
1856
Смерть
06.01.1856
Похороны
Неизвестно