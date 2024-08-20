Горошков Егор (Георгий) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорошков Егор (Георгий) Семёнович

Горошков Егор (Георгий) Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1806

Дата смерти

06.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горошков Николай Егорович

Мать ребёнка: Горошкова (Волгина) Ираида Константиновна

Рождение ребёнка
15.06.1851

Дочь: Оловянишникова (Горошкова) Евпраксия Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Горошкова (Волгина) Ираида Константиновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дьяконов (Горошкова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Горошкова (Волгина) Ираида Константиновна

Смерть
06.01.1856
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.