Меркушева Марина Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Феодосия Устиновна
Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафея Устиновна
Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Меркушев Гаврило Устинович
Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795