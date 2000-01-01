Меркушева Марина Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Марина Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Меркушев Анфим Устинович

Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Феодосия Устиновна

Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафея Устиновна

Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Меркушев Захар Устинович

Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Меркушев Гаврило Устинович

Отец ребёнка: Меркушев Устин Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Устин Елисеевич

Смерть
После 1795
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