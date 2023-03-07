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Меркушев Устин Елисеевич

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Место рождения

Щербаковская

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Меркушев Елисей Кондратьевич

Мать: Меркушева Матрёна Фёдорова

Бракосочетание
08.11.1767 ст.

Жена: Меркушева Марина Ермилова

1767г. МК с. Кырчаны (свадьба/жених дер. Шербаковской/невеста Казанского уезда Сретинской прихода дер. Малая Хлыбовшина у ясашного крест. Ермила Зезева дочь его вдова второй брак) ГАКО ф. 237 оп. 74 д... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Меркушев Анфим Устинович

Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Феодосия Устиновна

Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафея Устиновна

Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Меркушев Захар Устинович

Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Меркушев Гаврило Устинович

Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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