Меркушев Устин Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
08.11.1767 ст.
1767г. МК с. Кырчаны (свадьба/жених дер. Шербаковской/невеста Казанского уезда Сретинской прихода дер. Малая Хлыбовшина у ясашного крест. Ермила Зезева дочь его вдова второй брак) ГАКО ф. 237 оп. 74 д... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Феодосия Устиновна
Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафея Устиновна
Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Меркушев Гаврило Устинович
Мать ребёнка: Меркушева Марина Ермилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795