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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.?

Дочь: Нестерова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Навля, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неля Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Навля, Навлинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Смерть
Неизвестно
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