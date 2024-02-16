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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.?
Дочь: Нестерова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неля Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Смерть
Неизвестно