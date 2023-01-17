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Максимов Иван Алексеев

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Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Алексей Максимов

Мать: Максимова Евфимия Романова

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Варвара Дмитриева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Максимов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Варвара Дмитриева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Максимов Петр Иванович

Мать ребёнка: Варвара Дмитриева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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