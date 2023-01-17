Максимов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Алексей Максимов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Варвара Дмитриева
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Варвара Дмитриева
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Варвара Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Дмитриева
Смерть
Неизвестно