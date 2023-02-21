Максимова Евфимия Романова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Любимовка
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Любимовка
Бракосочетание
07.02.1873
Муж: Алексей Максимов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Алексей Максимов
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917