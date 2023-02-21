Максимова Евфимия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Евфимия Романова

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Любимовка

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Любимовка
Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Алексей Максимов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Максимов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Максимов

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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