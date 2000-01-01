Бурычин Зосим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурычин Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1901
Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурычин Илья Зосимович ( Изосимович)
Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурычин Николай Зосимович
Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурычина Евдокия Зосимовна
Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична
Смерть
Неизвестно