Бурычин Зосим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурычин Зосим Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурычин Антон Иванович

Мать: Бурычина Мелания Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Бурычин Павел Зосимович

Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурычин Илья Зосимович ( Изосимович)

Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурычина Прасковья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурычин Николай Зосимович

Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурычина Евдокия Зосимовна

Мать ребёнка: Бурычина Прасковья Кузминична

Смерть
Неизвестно
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