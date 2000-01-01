Бурычина Прасковья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурычина Прасковья Кузминична

Бурычина Прасковья Кузминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1901

Сын: Бурычин Павел Зосимович

Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурычин Илья Зосимович ( Изосимович)

Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурычин Николай Зосимович

Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурычин Зосим Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурычина Евдокия Зосимовна

Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурычин Иван Васильевич (Зосимович)

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close