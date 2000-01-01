Бурычина Прасковья Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1901
Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурычин Илья Зосимович ( Изосимович)
Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурычин Николай Зосимович
Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурычина Евдокия Зосимовна
Отец ребёнка: Бурычин Зосим Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурычин Иван Васильевич (Зосимович)
Отец ребёнка: не указан