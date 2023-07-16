Чемакина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемакина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Альберт Павлович

Отец ребёнка: Чемакин Павел Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемакина Мария Павловна

Отец ребёнка: Чемакин Павел Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махаева (Чемакина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Чемакин Павел Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемакин Павел Лукич

Смерть
Неизвестно

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