Чемакина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чемакин Павел Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемакина Мария Павловна
Отец ребёнка: Чемакин Павел Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махаева (Чемакина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Чемакин Павел Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чемакин Павел Лукич
Смерть
Неизвестно