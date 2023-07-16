Чемакин Альберт Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемакин Павел Лукич
Мать: Чемакина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемакин Сергей Альбертович
Мать ребёнка: Чемакина Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемакина Елена Альбертовна
Мать ребёнка: Чемакина Василина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чемакина Василина
Смерть
Неизвестно