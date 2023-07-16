Чемакин Альберт Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемакин Альберт Павлович

Чемакин Альберт Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемакин Павел Лукич

Мать: Чемакина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакин Сергей Альбертович

Мать ребёнка: Чемакина Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемакина Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Чемакина Василина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемакина Василина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close