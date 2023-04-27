Черкасский Андрей Темрюкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1572
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасский Темрюк (Айдарович)
Мать: Черкасская N.N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский Сунчалей Канклычевич
Мать ребёнка: Черкасская N.N.
Работа или профессия
Неизвестно
В октябре 1558 года привез в Москву младшего брата Салтанкула, будущего кн. Михаила, и остался на службе.
Смерть
1572