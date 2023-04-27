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Черкасский Андрей Темрюкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1572

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасский Темрюк (Айдарович)

Мать: Черкасская N.N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский Сунчалей Канклычевич

Мать ребёнка: Черкасская N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
В октябре 1558 года привез в Москву младшего брата Салтанкула, будущего кн. Михаила, и остался на службе.
Смерть
1572

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