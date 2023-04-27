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Черкасский Темрюк (Айдарович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1501

Дата смерти

1571

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1501

Отец: of Cherkessia Идар Уннамезов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский Андрей Темрюкович

Мать ребёнка: Черкасская N.N.

Работа или профессия
Неизвестно
кабардинский князь (старший князь (князь-валий) Малой, а затем, и всей Кабарды)
Смерть
1571

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