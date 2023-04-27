Черкасский Темрюк (Айдарович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1501
Дата смерти1571
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1501
Отец: of Cherkessia Идар Уннамезов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский Андрей Темрюкович
Мать ребёнка: Черкасская N.N.
Работа или профессия
Неизвестно
кабардинский князь (старший князь (князь-валий) Малой, а затем, и всей Кабарды)
Смерть
1571