Морсков Тимофей Елисеев
Место рождения
Дата рождения03.05.1844 ст.
Дата смерти23.05.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1844 по 1867
Удельный крестьянин
Место жительства
С 1844 по 1880
Рождение
03.05.1844 ст.
Родился в д.Новотоцкая Архангельская тож Бузулукского уезда Оренбургской губернии в семье удельных крестьян
Бракосочетание
01.07.1866 ст.
Работа или профессия
С 1867 по 1905
Казенный крестьянин
Рождение ребёнка
10.07.1874 ст.
Мать ребёнка: Морскова (Мельникова) Мария Васильева
Родился в д.Новотоцкая Архангельская тож Бузулукского уезда Самарской губернии в семье государственных крестьян
Место жительства
С 1880 по 1905
Смерть
23.05.1905 ст.
От слабости