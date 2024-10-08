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Морсков Тимофей Елисеев

Место рождения

Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

03.05.1844 ст.

Дата смерти

23.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1844 по 1867
Удельный крестьянин
Место жительства
С 1844 по 1880
Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд
Рождение
03.05.1844 ст.

Отец: Морсков Елисей Максимов

Мать: Морскова (Агапова) Федосья Захарова

Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд
Родился в д.Новотоцкая Архангельская тож Бузулукского уезда Оренбургской губернии в семье удельных крестьян
Бракосочетание
01.07.1866 ст.

Жена: Морскова (Мельникова) Мария Васильева

Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд
Работа или профессия
С 1867 по 1905
Казенный крестьянин
Рождение ребёнка
10.07.1874 ст.

Сын: Морсков Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: Морскова (Мельникова) Мария Васильева

Новотоцкая, Марковская волость, Бузулукский уезд
Родился в д.Новотоцкая Архангельская тож Бузулукского уезда Самарской губернии в семье государственных крестьян
Место жительства
С 1880 по 1905
Таналыцкая, Орский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
23.05.1905 ст.
Таналыцкая, Орский уезд, Оренбургская губерния
От слабости

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