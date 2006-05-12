Басков Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1926
Дата смерти12.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1957
Дочь: Токмакова (Баскова) Нина Валентиновна
Мать ребёнка: Баскова (Чуровская) Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
07.11.1960
Дочь: Соколова (Баскова) Антонина Валентиновна
Мать ребёнка: Баскова (Чуровская) Раиса Федоровна
Смерть
12.05.2006