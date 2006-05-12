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Басков Валентин Иванович

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1926

Дата смерти

12.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926

Отец: Басков Иван Алексеевич

Мать: Баскова (Милоситова) Мария Герасимовна

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскова (Чуровская) Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
09.11.1957

Дочь: Токмакова (Баскова) Нина Валентиновна

Мать ребёнка: Баскова (Чуровская) Раиса Федоровна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1960

Дочь: Соколова (Баскова) Антонина Валентиновна

Мать ребёнка: Баскова (Чуровская) Раиса Федоровна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.05.2006

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