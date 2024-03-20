Гарбузова (Собакина) Нина Павловна
Место рожденияТифлис (Тбилиси)
Дата рождения25.12.1890 ст.
Дата смерти08.06.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890 ст.
Отец: Собакин Павел
Тифлис (Тбилиси)
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Гарбузов Леонид Феофанович
Отец ребёнка: Гарбузов Феофан Михайлович
Туркестан, Кзыл-Арват
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.
Сын: Гарбузов Владимир Феофанович
Отец ребёнка: Гарбузов Феофан Михайлович
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.
Дочь: Гарбузова Валентина Феофановна
Отец ребёнка: Гарбузов Феофан Михайлович
Узбекистан, Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1980
Москва, город федерального значения Москва