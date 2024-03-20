Гарбузова (Собакина) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбузова (Собакина) Нина Павловна

Место рождения

Тифлис (Тбилиси)

Дата рождения

25.12.1890 ст.

Дата смерти

08.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890 ст.

Отец: Собакин Павел

Мать: не указана

Тифлис (Тбилиси)
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Гарбузов Леонид Феофанович

Отец ребёнка: Гарбузов Феофан Михайлович

Туркестан, Кзыл-Арват
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.

Сын: Гарбузов Владимир Феофанович

Отец ребёнка: Гарбузов Феофан Михайлович

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
24.10.1914 ст.

Дочь: Гарбузова Валентина Феофановна

Отец ребёнка: Гарбузов Феофан Михайлович

Узбекистан, Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбузов Феофан Михайлович

Смерть
08.06.1980
Москва, город федерального значения Москва
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