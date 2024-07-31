Червякова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Артемий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Червякова) Мавра

Отец ребёнка: Червяков Павел

Рождение ребёнка
30.10.1827

Сын: Червяков Козьма

Отец ребёнка: Червяков Павел

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Червяков Никонор

Отец ребёнка: Червяков Павел

Смерть
Неизвестно

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