Червякова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червяков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Червякова) Мавра
Отец ребёнка: Червяков Павел
Рождение ребёнка
30.10.1827
Сын: Червяков Козьма
Отец ребёнка: Червяков Павел
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Червяков Никонор
Отец ребёнка: Червяков Павел
Смерть
Неизвестно