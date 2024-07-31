Червяков Павел
Место рожденияВечна, Россия
Дата рождения13.12.1803
Дата смерти14.07.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1803
Отец: Червяков Иван
Мать: Червякова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Червякова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Червякова) Мавра
Мать ребёнка: Червякова Агафья
Рождение ребёнка
30.10.1827
Сын: Червяков Козьма
Мать ребёнка: Червякова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Червяков Никонор
Мать ребёнка: Червякова Агафья
Смерть
14.07.1867