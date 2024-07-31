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Червяков Павел

Место рождения

Вечна, Россия

Дата рождения

13.12.1803

Дата смерти

14.07.1867

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1787 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1803

Отец: Червяков Иван

Мать: Червякова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Червякова) Мавра

Мать ребёнка: Червякова Агафья

Рождение ребёнка
30.10.1827

Сын: Червяков Козьма

Мать ребёнка: Червякова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Червяков Никонор

Мать ребёнка: Червякова Агафья

Смерть
14.07.1867

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