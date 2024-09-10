(Blinder) Susana
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1955
Отец: Blinder Pedro
Мать: (Gros) Martha Blinder
Бракосочетание
22.12.1977
Муж: Kerman Oscar Javier
Рождение ребёнка
16.09.1978
Сын: Kerman Esteban
Отец ребёнка: Kerman Oscar Javier
Рождение ребёнка
14.04.1981
Дочь: (Kerman) Mariana
Отец ребёнка: Kerman Oscar Javier
Рождение ребёнка
18.02.1987
Дочь: (Kerman) Julia
Отец ребёнка: Kerman Oscar Javier