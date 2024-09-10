(Blinder) Susana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Blinder) Susana

(Blinder) Susana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1955

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

1978 г.р.
1981 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1955

Отец: Blinder Pedro

Мать: (Gros) Martha Blinder

Бракосочетание
22.12.1977

Муж: Kerman Oscar Javier

Рождение ребёнка
16.09.1978

Сын: Kerman Esteban

Отец ребёнка: Kerman Oscar Javier

Рождение ребёнка
14.04.1981

Дочь: (Kerman) Mariana

Отец ребёнка: Kerman Oscar Javier

Рождение ребёнка
18.02.1987

Дочь: (Kerman) Julia

Отец ребёнка: Kerman Oscar Javier

Мы используем куки для улучшения работы сайта.