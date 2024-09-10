Kerman Oscar Javier
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.12.1977
Жена: (Blinder) Susana
Рождение ребёнка
16.09.1978
Сын: Kerman Esteban
Мать ребёнка: (Blinder) Susana
Рождение ребёнка
14.04.1981
Дочь: (Kerman) Mariana
Мать ребёнка: (Blinder) Susana
Рождение ребёнка
18.02.1987
Дочь: (Kerman) Julia
Мать ребёнка: (Blinder) Susana