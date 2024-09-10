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Kerman Oscar Javier

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

1978 г.р.
1981 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.12.1977

Жена: (Blinder) Susana

Рождение ребёнка
16.09.1978

Сын: Kerman Esteban

Мать ребёнка: (Blinder) Susana

Рождение ребёнка
14.04.1981

Дочь: (Kerman) Mariana

Мать ребёнка: (Blinder) Susana

Рождение ребёнка
18.02.1987

Дочь: (Kerman) Julia

Мать ребёнка: (Blinder) Susana

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