Чувашева (Таракина) Матрена
Место рождения
Дата рождения05.11.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1861
Отец: Таракинъ Илья
Мать: Таракина Прасковья
Бракосочетание
07.02.1883
Муж: Чувашевъ Меѳодій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1888
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
03.03.1892
Сын: Чувашевъ Ефремъ
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Чувашевъ Илья
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
21.04.1896
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
19.05.1899
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашевъ Иванъ
Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій