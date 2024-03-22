Чувашева (Таракина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева (Таракина) Матрена

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1861

Отец: Таракинъ Илья

Мать: Таракина Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1883

Муж: Чувашевъ Меѳодій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1888

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

Рождение ребёнка
03.03.1892

Сын: Чувашевъ Ефремъ

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Чувашевъ Илья

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1896

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1899

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашевъ Иванъ

Отец ребёнка: Чувашевъ Меѳодій

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