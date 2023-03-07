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Таракинъ Илья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1840

Отец: Таракинъ Осипъ

Мать: Таракина Марѳа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1861

Жена: Таракина Прасковья

Рождение ребёнка
05.11.1861

Дочь: Чувашева Матрена

Мать ребёнка: Таракина Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1869

Дочь: Девица Анастасия

Мать ребёнка: Таракина Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1872

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Таракина Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Александра

Мать ребёнка: Таракина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таракинъ Евгений (Евлампий)

Мать ребёнка: Таракина Прасковья

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