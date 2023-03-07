Таракинъ Илья
Место рождения
Дата рождения18.07.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1840
Отец: Таракинъ Осипъ
Мать: Таракина Марѳа
Бракосочетание
20.02.1861
Жена: Таракина Прасковья
Рождение ребёнка
05.11.1861
Дочь: Чувашева Матрена
Мать ребёнка: Таракина Прасковья
Рождение ребёнка
01.11.1869
Дочь: Девица Анастасия
Мать ребёнка: Таракина Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1872
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Таракина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Александра
Мать ребёнка: Таракина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таракинъ Евгений (Евлампий)
Мать ребёнка: Таракина Прасковья