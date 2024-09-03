Быкова Анна Тиханова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1910 ст.
Дочь: Быкова Анисия Васильева
Отец ребёнка: Быков Василий Георгиевич
Родители - крестьяне деревни Максимовки. Восприемники: города Мензелинска мещанин Александр Григорьев Колесников и города Мензелинска мещанская девица Евфросиния Егоровна Корочкина
Рождение ребёнка
21.01.1917 ст.
Дочь: Быкова Анна Васильева
Отец ребёнка: Быков Василий Георгиевич
города Мензелинска крестьянин Михаил Павлов Медведков, города Мензелинск5а крестьянская жена Феодора Иоакимова Кирьянова
Рождение ребёнка
30.07.1918 ст.
Дочь: Быкова Мария Васильева
Отец ребёнка: Быков Василий Георгиевич
Восприемники: города Мензелинска гражданин Григорий Николаев Быков, того же города гражданская девица Мария Васильева Быкова