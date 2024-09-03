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Быкова Анна Тиханова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
17.12.1910 ст.

Дочь: Быкова Анисия Васильева

Отец ребёнка: Быков Василий Георгиевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители - крестьяне деревни Максимовки. Восприемники: города Мензелинска мещанин Александр Григорьев Колесников и города Мензелинска мещанская девица Евфросиния Егоровна Корочкина
Рождение ребёнка
21.01.1917 ст.

Дочь: Быкова Анна Васильева

Отец ребёнка: Быков Василий Георгиевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
города Мензелинска крестьянин Михаил Павлов Медведков, города Мензелинск5а крестьянская жена Феодора Иоакимова Кирьянова
Рождение ребёнка
30.07.1918 ст.

Дочь: Быкова Мария Васильева

Отец ребёнка: Быков Василий Георгиевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: города Мензелинска гражданин Григорий Николаев Быков, того же города гражданская девица Мария Васильева Быкова

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