Быкова Анисия Васильева
Место рождения
Дата рождения17.12.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910 ст.
Отец: Быков Василий Георгиевич
Мать: Быкова Анна Тиханова
Родители - крестьяне деревни Максимовки. Восприемники: города Мензелинска мещанин Александр Григорьев Колесников и города Мензелинска мещанская девица Евфросиния Егоровна Корочкина
Смерть
Неизвестно