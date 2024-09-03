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Быкова Анисия Васильева

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.12.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1910 ст.

Отец: Быков Василий Георгиевич

Мать: Быкова Анна Тиханова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители - крестьяне деревни Максимовки. Восприемники: города Мензелинска мещанин Александр Григорьев Колесников и города Мензелинска мещанская девица Евфросиния Егоровна Корочкина
Смерть
Неизвестно

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