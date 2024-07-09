Зверева (--) Ульяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зверев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович
заводской служитель
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
15.03.1842
Дочь: Зверева Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
22.11.1845
Сын: Зверев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович
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Смерть
Неизвестно