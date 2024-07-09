Зверева (--) Ульяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (--) Ульяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зверев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
заводской служитель
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зверев Фотий Григорьевич

Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зверев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1842

Дочь: Зверева Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.11.1845

Сын: Зверев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Зверев Григорий Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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Смерть
Неизвестно

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