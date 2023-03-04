Лобанова (Ашихмина) Степанида Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ульяна Трофимовна
Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Лобанов Филимон Трофимович
Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762