Лобанова (Ашихмина) Степанида Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Ашихмина) Степанида Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ульяна Трофимовна

Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Лобанов Филимон Трофимович

Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лобанов Семён Трофимович

Отец ребёнка: Лобанов Трофим Саввович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Трофим Саввович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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