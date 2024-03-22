Лобанов Трофим Саввович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Лобанов Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ульяна Трофимовна
Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Лобанов Филимон Трофимович
Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762