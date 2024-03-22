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Лобанов Трофим Саввович

Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Лобанов Савва Зиновьевич

Мать: не указана

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ульяна Трофимовна

Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Лобанов Филимон Трофимович

Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лобанов Семён Трофимович

Мать ребёнка: Лобанова Степанида Елисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Степанида Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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