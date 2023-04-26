Жужлева Татьяна Гардеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужлева Татьяна Гардеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужлев Агафон Филатов

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Жужлева) Устиния Агафонова

Отец ребёнка: Жужлев Агафон Филатов

Рождение ребёнка
1883

Сын: (Жужлев) Емельян Агафонов

Отец ребёнка: Жужлев Агафон Филатов

Смерть
Неизвестно

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