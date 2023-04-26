Жужлев Агафон Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужлев Агафон Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович

Мать: не указана

Казак
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Устиния Агафонова

Мать ребёнка: Жужлева Татьяна Гардеева

Рождение ребёнка
1883

Сын: Емельян Агафонов

Мать ребёнка: Жужлева Татьяна Гардеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужлева Татьяна Гардеева

Смерть
Неизвестно
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