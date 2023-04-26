Жужлев Агафон Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Жужлев Филат (Феофилакт) Иванович
Мать: не указана
Казак
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Устиния Агафонова
Мать ребёнка: Жужлева Татьяна Гардеева
Рождение ребёнка
1883
Сын: Емельян Агафонов
Мать ребёнка: Жужлева Татьяна Гардеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужлева Татьяна Гардеева
Смерть
Неизвестно