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Лампинен Абрам Моисеевич

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.12.1829

Дата смерти

28.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1833

Жена: Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна

Рождение ребёнка
28.11.1855

Дочь: (Лампинен) Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1860

Сын: Лампинен Иван Абрамович

Мать ребёнка: Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
28.10.1880

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