Лампинен Абрам Моисеевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1829
Дата смерти28.10.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1833
Рождение ребёнка
28.11.1855
Дочь: (Лампинен) Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна
Рождение ребёнка
12.03.1860
Мать ребёнка: Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна
Смерть
28.10.1880