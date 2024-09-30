Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1832
Дата смерти20.05.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1833
Рождение ребёнка
28.11.1855
Дочь: (Лампинен) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Лампинен Абрам Моисеевич
Рождение ребёнка
12.03.1860
Отец ребёнка: Лампинен Абрам Моисеевич
Смерть
20.05.1876