Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лампинен (Коухиа) Катарина Абрамовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.02.1832

Дата смерти

20.05.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1833

Муж: Лампинен Абрам Моисеевич

Рождение ребёнка
28.11.1855

Дочь: (Лампинен) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Лампинен Абрам Моисеевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1860

Сын: Лампинен Иван Абрамович

Отец ребёнка: Лампинен Абрам Моисеевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.05.1876

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