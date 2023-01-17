Хаертдинова (Сайфутдинова) Фатима (Бибифатима) Сайфутдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаертдинова (Сайфутдинова) Фатима (Бибифатима) Сайфутдин кызы

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Место рождения

Старотукраново, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.07.1898 ст.

Дата смерти

14.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1898 ст.

Отец: Сайфутдин Сахабутдин улы

Мать: Шамси Мухамметжан кызы

Старотукраново, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1929

Дочь: Магзумова Рахима Салиховна

Отец ребёнка: Хайритдинов Салихьян Хайритдин улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайритдинов Салихьян Хайритдин улы

Смерть
14.02.1986
Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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