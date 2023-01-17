Хаертдинова (Сайфутдинова) Фатима (Бибифатима) Сайфутдин кызы
Место рождения
Дата рождения22.07.1898 ст.
Дата смерти14.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1898 ст.
Отец: Сайфутдин Сахабутдин улы
Мать: Шамси Мухамметжан кызы
Рождение ребёнка
17.01.1929
Дочь: Магзумова Рахима Салиховна
Отец ребёнка: Хайритдинов Салихьян Хайритдин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1986