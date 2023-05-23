Мухин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мухина Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Мухина Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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