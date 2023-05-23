Мухин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Петр Андреевич
Мать ребёнка: Мухина Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Мухина Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно