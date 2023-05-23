Мухина Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Мухин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провидохина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Мухин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно