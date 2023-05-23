Мухина Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Татьяна Яковлевна

Мухина Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провидохина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Мухин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close