Чечеткин Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чечеткин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечеткин Захар Максимович
Мать ребёнка: Чечеткина Марфа Назаровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Чечеткин Александра Максимович
Мать ребёнка: Чечеткина Марфа Назаровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Иосифова (Чечеткина) Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Чечеткина Марфа Назаровна
Смерть
Неизвестно