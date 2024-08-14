Чечеткин Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечеткин Максим Васильевич

Чечеткин Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чечеткин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечеткина Марфа Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечеткин Захар Максимович

Мать ребёнка: Чечеткина Марфа Назаровна

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Чечеткин Александра Максимович

Мать ребёнка: Чечеткина Марфа Назаровна

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Иосифова (Чечеткина) Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Чечеткина Марфа Назаровна

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.