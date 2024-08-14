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Чечеткина Марфа Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

05.09.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечеткин Захар Максимович

Отец ребёнка: Чечеткин Максим Васильевич

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечеткин Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Чечеткин Александра Максимович

Отец ребёнка: Чечеткин Максим Васильевич

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Иосифова (Чечеткина) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Чечеткин Максим Васильевич

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
05.09.1904 ст.
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

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