Чечеткина Марфа Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти05.09.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечеткин Захар Максимович
Отец ребёнка: Чечеткин Максим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Чечеткин Александра Максимович
Отец ребёнка: Чечеткин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Иосифова (Чечеткина) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Чечеткин Максим Васильевич
Смерть
05.09.1904 ст.
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область