Золотухина Ульяна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Севастьян Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1910
Сын: Золотухин Василий Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович
Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Аранина (Золотухина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович
Рождение ребёнка
24.12.1921
Дочь: Демидова (Золотухина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Климентова (Золотухина) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович
Смерть
Неизвестно
естественная смерть/старость