Золотухина Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина Ульяна Андреевна

Место рождения

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Севастьян Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.01.1910

Сын: Золотухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Аранина (Золотухина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович

Рождение ребёнка
24.12.1921

Дочь: Демидова (Золотухина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Золотухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович

Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Климентова (Золотухина) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Золотухин Иван Елизарович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
естественная смерть/старость

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