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Золотухин Севастьян Иванович

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Место рождения

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Золотухин Иван Елизарович

Мать: Золотухина Ульяна Андреевна

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Николай Севастьянович

Мать ребёнка: Золотухина Евдокия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина Евдокия Филипповна

Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Золотухина Любовь Севастьяновна

Мать ребёнка: Золотухина Евдокия Филипповна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Золотухина Татьяна Севастьяновна

Мать ребёнка: Золотухина Евдокия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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