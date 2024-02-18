Золотухин Севастьян Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Николай Севастьянович
Мать ребёнка: Золотухина Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Нижняя Хила, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Золотухина Любовь Севастьяновна
Мать ребёнка: Золотухина Евдокия Филипповна
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Золотухина Татьяна Севастьяновна
Мать ребёнка: Золотухина Евдокия Филипповна
Смерть
Неизвестно