Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Павлова) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Павлов Симеон Павлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Павлов Григорий\\Георгий Семенович

Отец ребёнка: Павлов Симеон Павлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Павлов Симеон Павлович

Смерть
Неизвестно

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