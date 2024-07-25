Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Павлова) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Павлов Симеон Павлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Павлов Григорий\\Георгий Семенович
Отец ребёнка: Павлов Симеон Павлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Павлов Симеон Павлович
Смерть
Неизвестно