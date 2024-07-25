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Павлов Симеон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Павлов Павел Никитич\\Антонович

Мать: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Павлова) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Павлов Григорий\\Георгий Семенович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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