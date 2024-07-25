Павлов Симеон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Павлов Павел Никитич\\Антонович
Мать: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Павлова) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Павлов Григорий\\Георгий Семенович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно