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Михалев Владимир Никонорович

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Михалев Никанор Никон Михаилов

Мать: Матрона Кириллова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
1922

Жена: Михалева (Смирнова) Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
1923

Сын: Михалев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Михалева (Смирнова) Мария Гаврилова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1927

Сын: Михалев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Михалева (Смирнова) Мария Гаврилова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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