Михалев Владимир Никонорович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Михалев Никанор Никон Михаилов
Мать: Матрона Кириллова
д.Дмитрово
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1923
Сын: Михалев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Михалева (Смирнова) Мария Гаврилова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1927
Сын: Михалев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Михалева (Смирнова) Мария Гаврилова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно