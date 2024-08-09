Матрона Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Кириллова

Матрона Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Михалев Федор Никаноров

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1894

Сын: Михалев Александр Никаноров

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1900

Сын: Михалев Владимир Никонорович

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1902

Сын: Михалев Григорий Никаноров

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1905

Сын: Михалев Тимофей Никаноров

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Михалева) Мария Никанорова

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1910

Сын: Михалев Петр Никаноров

Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.