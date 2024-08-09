Матрона Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1894
Сын: Михалев Александр Никаноров
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1900
Сын: Михалев Владимир Никонорович
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1902
Сын: Михалев Григорий Никаноров
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1905
Сын: Михалев Тимофей Никаноров
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Михалева) Мария Никанорова
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Михалев Никанор Никон Михаилов
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно